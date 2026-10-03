Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Когда будут дожди?

Таким образом, в ближайшие дни в регионах будет преобладать сухая погода под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

Как пояснила Птуха, антициклон обусловит небольшое количество осадков. Зато будет больше прояснений.

Но из-за того, что воздушная масса внутри этого антициклона уже может немного измениться, ночное похолодание в конце недели может быть более интенсивным,

– уточнила синоптик.

В то же время, по предварительным прогнозам, уже 6 октября в Украину может начать надвигаться атмосферный фронт с северо-запада. Он связан с циклоном, который может изменить погодные условия.

Однако Птуха отметила, что ближе к началу новой недели специалистам станет понятнее, насколько далеко этот атмосферный фронт будет от нашей страны и не изменится ли траектория циклона.

Кстати, в Украине уже скоро на возможны локальные заморозки т на поверхности почвы. Их прогнозируют в основном в северо-восточных областях и местах с понижениями рельефа. Ночи станут ощутимо прохладнее уже с 3 октября, но днем похолодает лишь на несколько градусов.