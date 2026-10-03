Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Коли будуть дощі?

Відтак по областях найближчими днями переважатиме суха погода під впливом поля підвищеного атмосферного тиску.

Як пояснила Птуха, антициклон зумовить малу кількість опадів. Натомість буде більше прояснень.

Але через те, що повітряна маса всередині цього антициклону вже трохи може змінитися, нічне вихолодження наприкінці тижня може бути інтенсивнішим,

– уточнила синоптикиня.

Водночас, за попередніми прогнозами, уже 6 жовтня до України може почати надходити атмосферний фронт із північного заходу. Він пов'язаний із циклоном, який може змінити погодні умови.

Однак Птуха зауважила, що ближче до початку нового тижня фахівцям стане зрозуміліше, як далеко цей атмосферний фронт буде від нашої країни та чи не зміниться траєкторія циклону.

До речі, в Україні вже скоро можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту. Їх прогнозують здебільшого у північно-східних областях та місцях із пониженнями рельєфу. Ночі стануть відчутно прохолоднішими вже з 3 жовтня, але удень похолодає лише на кілька градусів.