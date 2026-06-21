Грозы, шквалы и даже град: где и когда ухудшится погода

В понедельник, 22 июня, в ряде западных областей Украины ожидается непогода. Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой областях и на Волыни следует ожидать дождей.

Об ухудшении погодных условий предупредили в областных центрах гидрометеорологии. 24 Канал собрал информацию о том, какая погода ожидается на Западе 22 июня.

Актуально Дожди и местами грозы: какая погода будет в Украине 22 июня

Что известно о непогоде в западных областях?

Львовская область и город Львов

22 июня во второй половине дня ожидаются грозы, местами возможен град, а также шквалистое усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. Для региона объявлен I уровень опасности (желтый).



Предупреждение о непогоде во Львовской области / Гидрометцентр

Хмельницкая область

Прогнозируется переменная облачность. В ночное время существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, кое-где – гроза. Ветер южный, с постепенным переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В Хмельницком ночью ожидается +14…+16 градусов, днём +28…+30 градусов тепла. Также днём местами возможны грозы, шквалы и кратковременные опасные метеоявления.

Волынская область и город Луцк

Днём 22 июня ожидаются грозы, местами – шквалистое усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (жёлтый).



Предупреждение об ухудшении погоды на Волыни / Гидрометеоцентр

Тернопольская область и город Тернополь

Погода будет облачной с прояснениями. В ночное время существенных осадков не предвидится, днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, с усилением во время гроз до 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Тернополе ночью +16…+18 градусов, днём +29…+31 градус тепла. Объявлен I уровень опасности (жёлтый), возможны грозы, град и шквалы.

Ровенская область и город Ровно

Днём 22 июня ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. По области и в Ровно также объявлен I уровень опасности (жёлтый).

Кстати, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит отметил, что в начале новой недели в Украине ожидается увеличение количества осадков из-за влияния атмосферного фронта с северо-востока. По его словам, в понедельник и вторник дожди охватят практически всю территорию страны.