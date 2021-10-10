В ДР Конго затонуло импровизированное судно: 50 человек погибли, десятки пропали без вести
Источник:France 24
На реке Конго утонуло импровизированное судно. В результате трагедии погиб 51 человек, более 60 пассажиров все еще ищут, их объявили пропавшими без вести.
Об аварии судна рассказал представитель губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго – Нестор Магбадо.
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На Конго более 100 человек погибли и пропали
На реке Конго еще 8 октября перевернулось импровизированное судно. В результате инцидента по меньшей мере 51 человек погиб.
Еще 69 человек числятся пропавшими без вести. Магбадо уточнил, что это оценочное количество, основанной на вместительности лодки. В то же время 39 людям удалось выжить.
Поисково-спасательные операции продолжаются. Однако вероятность того, что можно будет найти больше выживших остается невысокой.
Местные власти объявили трехдневный траур.
Что известно о судне, которое перевернулось на реке
Судно, которое перевернулось в Демократической Республике Конго, состояло из 9 традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.
Причиной аварии могла стать перегруженность, а также плохая погода. Кроме того, трагедия случилась в ночное время.Важно! Аварии на судах – обычное дело в ДР Конго, ведь они часто курсируют перегруженными как пассажирами, так грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, часто не используют спасательных жилетов.
Судно затонуло в ДР Конго: смотрите карту