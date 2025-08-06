Недавно в сети набрало популярности видео с дракой двух российских бабушек. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Женщины якобы не поделили последнюю пачку сигарет. На это во вторник, 5 августа, обратило внимание медиа What's The Jam, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте в магазине?

По свидетельствам очевидцев, между двумя пожилыми женщинами возник конфликт из-за последней пачки сигарет. Сначала они устроили потасовку в дверном проеме магазина, а затем продолжили драку внутри помещения.

Драка российских бабушек за сигареты: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Присутствует нецензурная лексика)

За несколько дней видео набрало более 65 миллионов просмотров и 3,6 миллиона лайков от пользователей.

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