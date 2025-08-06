Жінки нібито не поділили останню пачку сигарет. На це у вівторок, 5 серпня, звернуло увагу медіа What's The Jam, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент у магазині?

За свідченнями очевидців, між двома літніми жінками виник конфлікт через останню пачку цигарок. Спершу вони влаштували штовханину у дверному отворі магазину, а згодом продовжили бійку всередині приміщення.

Бійка російських бабусь за цигарки: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

За кілька днів відео набрало понад 65 мільйонів переглядів і 3,6 мільйона вподобань від користувачів.

Українці жартують у коментарях: "На болотах усе стабільно", "Це просто Росія у всій красі", "Радянське виховання" тощо.

Нагадаємо, нещодавно в Кушнаренківському районі Башкортостану під час офіційного сільського заходу стався курйоз. Поки заступник голови районної адміністрації з соціальної політики Вадим Арсланов підіймався на сцену, на великому екрані з'явився напис башкирською мовою – через помилку чиновника назвали "чоловічим статевим органом".