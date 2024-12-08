В Киеве была стычка в месте проведения лектория на тему ЛГБТКИА+: там было много полиции

В Киеве в районе станции метро "Золотые ворота" 8 декабря произошла стычка на улице Ивана Франко. Там проводили образовательный лекторий на тему ЛГБТКИА+.

На месте также было много полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "КиевПрайд".

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Что известно о столкновениях возле Золотых ворот в Киеве

В своем инстаграме в общественной организации объявили, что мероприятие на тему ЛГБТКИА+ отменяется, а также призвали людей, что хотели его посетить, не приближаться к месту проведения – пространства Office Repair Together.

Далее в "КиевПрайд" рассказали, что неизвестные напали на место, где собирались провести лекторий. Также эти люди, вероятно, нападали на полицейских, пытаясь прорвать ограничительный кордон, и бросали дымовые гранаты.

Все, кто во время нападения оказались на месте проведения события, сейчас эвакуированы,

– заявили в организации.

Там также отметили, что считают действия нападавших не только противоправными, но и антиукраинскими. Сейчас команда "КиевПрайд" готовит соответствующее заявление по этому инциденту. В ОО поблагодарили пространство Office Repair Together за поддержку, и возможность сохранить спокойствие.

В Киеве произошла стычка вблизи места проведения лектория на тему ЛГБТКИА+ / Видео "КиевПрайда"

Информацию о столкновениях в районе станции метро "Золотые ворота" также подтвердила в комментарии 24 Каналу заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок.

"Работники полиции, которые были на месте, прекратили правонарушения. По завершению мероприятия все разошлись", – отметила она.

Сейчас на месте происшествия ситуация спокойная.