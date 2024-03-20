На Сумщине работники ТЦК подрались с гражданским: какая реакция военкомата
Источник:Сумской областной ТЦК
В Шостке, что в Сумской области, зафиксировали очередной конфликт между работниками ТЦК и гражданским. В сети опубликовали видео драки.
В то же время в Сумском областном ТЦК отреагировали на ситуацию и отметили, что начали проверку. Там добавили, что действиям военнослужащих дадут соответствующую оценку.
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Реакция Сумского ТЦК
В сети 20 марта обнародовали видео драки между мужчиной и работниками Шосткинского РТЦК и СП. В областном военкомате сообщили, что сейчас продолжаются мероприятия по выяснению причин инцидента, который попал на видео.
Руководство Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки всесторонне способствовать проведению следствия. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка,
– сообщили в ТЦК.
В то же время в ТЦК добавили, что рекомендуют не игнорировать просьбы их работников предъявить военно-учетные документы. Кроме этого, они призвали не убегать, а также не оскорблять военнослужащих, которые выполняют задачи в военкомате после полученных на фронте травм.
Кроме этого, в Сумском областном военкомате добавили, что существует ответственность за уклонение и любое препятствование работе представителей РТЦК и СП. Лицу, которое нарушит законодательство, грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Инциденты с ТЦК
- Во Львове поздним вечером работники ТЦК задержали мужчину и принудительно отвезли его в военкомат. По словам жены гражданина, ночью его направили на ВВК, а через два часа выдали приказ о мобилизации. Омбудмен Дмитрий Лубинец отметил, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания – это недопустимо.
- На Буковине двое мужчин совершили наезд на работника ТЦК и избили его обухом топора. Затем оба злоумышленника повредили автомобиль работника военкомата. Они побили лобовое стекло и боковые окна, а затем скрылись. Мужчин задержали.
- Также в сеть попало видео из Львова, на котором работники ТЦК пытаются затолкать гражданина в микроавтобус, а тот сопротивляется и просит прохожих о помощи. В ТЦК отметили, что человек на видео спровоцировал военнослужащих.