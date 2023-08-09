На Львовщине в реабилитационном центре пациенты устроили потасовку: умер 30-летний мужчина

В одном из реабилитационных центров Львовщины двое пациентов устроили драку. Один из мужчин от полученных травм скончался.

В полиции отметили, что реабилитационный центр, где произошел конфликт между пациентами, находится в одном из сел Львовского района.

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Во время столкновения 23-летний житель Львовского района избил 30-летнего львовянина. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники пишет, что в реабилитационном центре лечат нарко- и алкозависимых людей.

Подозреваемый был задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

! Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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