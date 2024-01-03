Работник "Львовоблэнерго" на работе до смерти избил своего коллегу
Источник:ZAXID.NET
Драка между мужчинами, работавшими во "Львовоблэнерго", произошла 2 января на рабочем месте. В результате столкновения скончался один из ее участников – 39-летний мужчина.
Нападавшего, которому 52 года, уже задержали правоохранительные органы и объявили подозрение. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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Драка с роковыми последствиями
В полиции Львовской области отметили, что 2 января, примерно в 21:00 на территории предприятия, расположенного во Львове, между двумя работниками возник конфликт.
Один из участников спора – 52-летний житель Львовского района – ударил кулаком своего сотрудника – 39-летнего жителя Львовской области.
После удара пострадавший упал на асфальт и ударился головой, получив травмы, от которых вскоре умер.
Что говорят в "Львовоблэнерго"
Больше деталей трагедии правоохранители не разглашают.
ZAXID.NET отметил, что в результате избиения погиб работник "Львовоблэнерго". Однако, в самой компании "Львовоблэнерго", как отметили в издании, нет информации об упомянутом случае.
Полиция задержала мужчину, а также ему сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение.
Нападающему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
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