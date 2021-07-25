На драку вышла вся маршрутка: В Николаеве произошло эпическое столкновение – видео

25 июля 2021 , 13:40
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Источник:

телеграм-канал "Ху*вый Николаев"

В маршрутке №21 в Николаеве случился конфликт между пассажирами. После словесной перепалки люди выбежали драться на улицу.

Драка возникла из-за сидячего места

По словам очевидцев, маршрутка ехала с Намыва в центр Николаева полностью забитая. Один из пассажиров якобы был пьян и начал громко говорить.

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Люди в маршрутке сделали ему замечание из-за того, что он не уступил место женщине с двумя детьми. Пассажир начал объяснять, что якобы не увидел женщину. После того возникла словесная перепалка.

Другой пассажир маршрутки при выходе на улице Рюмина обозвал пьяного. Тот выбежал из транспорта и ударил мужчину.

На улицу выбежала почти вся маршрутка. Началась драка,
– рассказала очевидица.

Водитель же заявил, что у него нет времени и он не будет ждать пассажиров, которые решили помахать кулаками. Поэтому транспорт продолжил движение.

Смотрите видео драки в маршрутке Николаева:

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Автор: Софія Мінджоса