Дрался, как лев: парню, который проучил российских силовиков на протестах, дали 5 лет тюрьмы
Источник:телеграм-канал Mash
Чеченец Саид Джумаев получил приговор в колонии. Он прославился яростной дракой с ОМОНом на оппозиционном митинге в Москве.
Акция протеста, в которой принимал участие Джумаев, прошла 23 января 2021 года. Видео с Джумаевым быстро облетели мир и стали символом борьбы с российскими силовиками.
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Яростная драка Джумаева с ОМОНом
Впрочем, слава Джумаева и одобрительное отношение его действий от пользователей не понравилось властям. Его несколько дней разыскивали и 28 января арестовали в Псковской области. Парень пытался уехать в Европу, но не успел.
После того как Джумаева задержали, ему стали посвящать стихи, тысячи людей подписали петицию в его поддержку, создавали с ним анимацию и мерч с его фото.
19 августа Джумаева признали виновным в насилии над представителями власти. Тверской суд Москвы дал ему 5 лет лишения свободы. Обвинение требовало несколько больший срок – 6 лет.
В ходе процесса парень извинился перед потерпевшими и выплатил по 50 тысяч рублей компенсации. Также во время следствия он сменил имя на Микаил Мархиев.
Протесты в России в 2021 году
- Волна протестов в России началась после возвращения в страну Алексея Навального.
- Люди выражали возмущение относительно вероятной причастности российских властей к его отравлению.
- После прилета в Москву оппозиционера задержали и дали реальный срок в заключении.
- Сторонники Навального продолжали протестовать и после решения суда. На одном из таких митингов в Москве и подрался Джумаев.