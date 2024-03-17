Залили хлоркой, бетоном и строят, – Андрющенко о действиях россиян на месте удара по драмтеатру

Оккупанты полтора года после оккупации Мариуполя разбирали руины драмтеатра, который они уничтожили в марте 2022-го года. Из части, которая была разбомблена, ничего не осталось. То, что не сделали российские бомбы, сделали российские строители.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что сначала россияне все демонтировали. А потом – засыпали хлоркой.

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"Там полностью сначала все было демонтировано, разобраны руины. После того было засыпано хлоркой на несколько недель. Для того, чтобы исчез этот запах трупный. Затем они залили бетоном, а сейчас они строят", – рассказал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что согласно документам, которые удалось достать через движение сопротивления, в лучшем случае до конца года оккупанты достроят только стены. То есть о монтаже сцены или даже выступлениях в 2024-м году речь не идет.

Если они это доделают, то все физические доказательства уже разрушены, а так – окончательно пропадут. Я не беру моральную составляющую, а чисто доказательную базу, которая доказывает, что была бомбардировка, и которую можно доказать самим изучением разрушения и тому подобное. Её действительно россияне уничтожили,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

По его словам, фактически это первая и почти единственная комплексно уничтоженное насчёт доказательств здание в Мариуполе. Оккупанты в публичной плоскости пытаются забыть дату бомбардировки драмтеатра.

Россияне продолжают распространять дезинформацию, что якобы взрывы в драмтеатре "прозвучали внутри". По словам советника городского головы Мариуполя, во время деоккупации города во времена Второй мировой Мариуполь перед штурмом разрушила советская авиация. Впоследствии десятилетиями рассказывали, что это сделали немцы.

"Только во времена независимости с нашими историками подняли документы, подняли всю правду. И оно немного не так, как нам рассказывала Советщина. Россия движется именно тем путем, ничего нового не выдумывая", – добавил Андрющенко.

Держатся в стороне

Никто из мариупольцев не выходил на улицы, чтобы почтить жертв бомбардировки драмтеатра. Во-первых, это опасно. Во-вторых, люди в Мариуполе пытаются об этом забыть, поэтому избегают этих воспоминаний. А также – самого места.

"Плохая аура после такого массового убийства наших мариупольцев в воздухе. И проукраинские, по крайней мере, люди пытаются как-то держаться в стороне", – рассказал советник городского головы Мариуполя.

Россия ударила по драмтеатру Мариуполя