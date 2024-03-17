Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що спочатку росіяни усе демонтували. А згодом – засипали хлоркою.

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"Там повністю спочатку все було демонтоване, розібрані руїни. Після того було засипано хлоркою на декілька тижнів. Для того, щоб зник цей запах трупний. Потім вони залили бетоном, а зараз вони будують", – розказав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що згідно з документами, які вдалося дістати через рух опору, у кращому випадку до кінця року окупанти добудують лише стіни. Тобто про монтаж сцени або навіть виступи у 2024-му році не йдеться.

Якщо вони це дороблять, то всі фізичні докази вже зруйновані, а так – остаточно пропадуть. Я не беру моральну складову, а суто доказову базу, яка доводить, що було бомбардування, і яку можна довести самим вивченням руйнування тощо. Її дійсно росіяни знищили,

– наголосив Петро Андрющенко.

За його словами, фактично це перша і майже єдина комплексно знищена щодо доказів будівля у Маріуполі. Окупанти у публічній площині намагаються забути дату бомбардування драмтеатру.

Росіяни продовжують поширювати дезінформацію, що нібито вибухи у драмтеатрі "пролунали всередині". За словами радника міського голови Маріуполя, під час деокупації міста у часи Другої світової Маріуполь перед штурмом зруйнувала радянська авіація. Згодом десятиріччями розповідали, що то зробили німці.

"Лише за часів незалежності з нашими істориками підняли документи, підняли всю правду. І воно трохи не так, як нам розповідала Радянщина. Росія рухається саме тим шляхом, нічого нового не вигадуючи", – додав Андрющенко.

Тримаються осторонь

Ніхто із маріупольців не виходив на вулиці, аби вшанувати жертв бомбардування драмтеатру. По-перше, це небезпечно. По-друге, люди у Маріуполі намагаються про це забути, тож уникають цих спогадів. А також – самого місця.

"Погана аура після такого масового вбивства наших маріупольців у повітрі. І проукраїнські, принаймні, люди намагаються якось триматися осторонь", – розповів радник міського голови Маріуполя.

Росія ударила по драмтеатру Маріуполя