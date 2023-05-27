Российские партизаны на Белгородщине собрали важную информацию для украинской разведки

22 мая Российский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" пересекли границу Украины с Россией и зашли на территорию Белгородской области. В ходе этой операции российские партизаны добились нескольких важных результатов.

В частности, в результате операции на территории страны-оккупантки была собрана важная информация для украинской разведки. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Результаты операции на Белгородщине

Представитель ГУР МО Украины отметил, что операция российских партизан в Белгородской области принесла свои результаты и для украинской разведки, ведь во время нее была собрана ценная информация. Конечно, по понятным причинам Андрей Юсов не сообщил, о чем идет речь, однако отметил, что часть этих данных уже получил весь мир.

При этом Андрей Юсов дал этой информации краткую характеристику как "король голый". Речь, в частности, об истощении силового аппарата российского диктатора, а также об уязвимости самой России к внутренним ударам.

Стоит отметить, что ранее Андрей Юсов сообщал о возможном намерении Кремля в ответ на операцию партизан перегруппировать свои войска и перебросить часть войск с фронта Украины в Россию. Однако представитель ГУР МО предостерег украинцев от переоценки реакции российских властей на операцию легиона "Свобода России" и РДК в контексте ситуации на фронте.

Саму же операцию российских партизан Андрей Юсов назвал безусловным следствием полномасштабного вторжения страны-террористки на территорию Украины.

Главная задача российских партизан

Андрей Юсов отметил, что, прежде всего, задачей российских партизан является освобождение их государства от режима диктатора Путина. С этой целью они сегодня действуют не только в приграничных селах России, но и в столичном регионе страны-агрессорки.

Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий – представителей разных народов, разных национальностей – является очевидно режимом внутренней оккупации,

– отметил представитель ГУР МО Украины.

Более того, он объяснил, что если говорить о ряде народов с более высоким уровнем определенного политического сознания, то речь идет даже не о внутренней, а о прямой внешней оккупации Россией. В этом контексте он назвал, в частности, народы Кавказа и Татарстан.

При этом, по мнению представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, российские партизаны со временем могут удерживать определенные населенные пункты России в течение длительного времени, и, возможно, там внедрять определенные администрации. И речь не только об областях, граничащих с территорией Украины.

Я думаю, что со временем такие события будут происходить и не только в тех областях, которые граничат с территорией Украины. Это, по сути, была идея самих российских подразделений. Об идее полосы безопасности, смотрите, уже говорят даже российские политики, и это тоже есть в открытом доступе,

– сказал он.

Более того, Андрей Черняк обратил внимание на то, как меняется российская пропагандистская риторика. Что уже на шоу топ-пропагандистов открыто заявляют о необходимости создания буферной зоны, этакой полосы безопасности, в пределах границ России, хотя раньше эту роль отводили именно Украине.

"Ну и российская пропаганда, она ведь тоже насколько изменилась за год: думают, как им не проиграть, и повторится ли 1812 год, когда Москва снова будет сожжена", – отметил представитель ГУР МО.

"Развивается гнилая российская империя"

По мнению Андрея Юсова, "географические и политические названия территорий могут меняться", что впоследствии может случиться и с самой страной-оккупанткой.

Территория, которая называется "Российская Федерация" – в нее входят различные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше – будем видеть,

– сказал он.

Его мнение разделяет и Андрей Черняк. Он подчеркнул, что по оценкам разведки, через некоторое время "будет происходить распад России, будет происходить ее даже не то, что распад, будет происходить ее переформатирование". И говорится о недолгом времени до таких событий.