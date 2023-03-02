Российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский подтвердил, что мальчик был ранен. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако, по его словам, пока нет кадров "расстрелянного" "ДРГ" автомобиля, если он действительно был.

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"Пытались освободить деревню"

Он отметил, что по информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, погиб водитель автомобиля, который перевозил куда-то 3 детей. И по каким-то причинам по авто было, якобы, выпущена автоматная очередь. Водитель погиб, а один ребенок был ранен.

Это нам известно из официальных источников. Но пока мы говорим, видео этого "расстрелянного" автомобиля нет, поэтому говорить точно, как все выглядит на местности, невозможно,

– заметил журналист.

По его словам, известно, что в Брянскую область вошли люди с известными лицами и именами. Они взяли на себя ответственность за то, что, как они сказали, "пытались освободить село", а на самом деле провели какую-то вооруженную акцию на территории России. Скорее всего, так и было, потому что эти люди показали локацию, по которой довольно легко определить поселковую администрацию в Брянской области.

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Из той информации, которую я могу сейчас собрать, создается впечатление, что эта группа ультраправых россиян придерживается очень грубых националистических взглядов. Она, кажется, действовала самостоятельно, без прикрытия и разрешения на то, что они сделали,

– подчеркнул собеседник.

Он считает, что пока это выглядит как самостоятельная акция – "застолбить флаг", мол, "мы были первыми, кто это сделал".

"По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что мы знаем о дислокации этих людей – в каких именно подразделениях они проходили службу", – отметил Тимур Олевский.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ситуация в Брянской области не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.

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