Російський опозиційний журналіст видання The Insider Тімур Олевський підтвердив, що хлопчика було поранено. Про це він розповів 24 Каналу. Проте, за його словами, наразі немає кадрів "розстріляного" "ДРГ" автомобіля, якщо він дійсно був.

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"Намагалися звільнити село"

Він зазначив, що за інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, загинув водій автомобіля, який перевозив кудись 3 дітей. І з якихось причин по авто було, нібито, випущено автоматну чергу. Водій загинув, а одну дитину було поранено.

Це нам відомо з офіційних джерел. Але наразі, поки ми говоримо, відео цього "розстріляного" автомобіля немає, тому говорити точно, як все виглядає на місцевості, неможливо,

– зауважив журналіст.

За його словами, відомо, що у Брянську область увійшли люди з доволі відомими обличчями та іменами. Вони взяли на себе відповідальність за те, що – як вони сказали – "намагались звільнити село", а насправді провели якусь озброєну акцію на території Росії. Скоріш за все так і було, тому що ці люди показали локацію, за якою доволі легко визначити селищну адміністрацію в Брянській області.

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З тої інформації, яку я можу зараз зібрати, складається враження, що ця група ультраправих росіян, яка дотримується дуже брутальних націоналістичних поглядів. Вона, здається, діяла самостійно, без прикриття і дозволу на те, що вони зробили,

– наголосив співрозмовник.

Він вважає, що поки це виглядає як самостійна акція – "застовбити прапор", мовляв, "ми були першими, хто це зробив".

"Принаймні такий висновок можна зробити з того, що ми знаємо про дислокації цих людей – в яких саме підрозділах вони проходили службу", – зауважив Тімур Олевський.

Зверніть увагу! Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що ця ситуація в Брянській області не має ніякого стосунку до України. Українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи.

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