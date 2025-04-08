Сумщина под давлением россиян: на границе действуют диверсионно-разведывательные группы

На Сумщине российские ДРГ проникают в область через квадроциклы и багги, проверяя оборону. Штурмовых атак нет, но обстрелы приграничных районов продолжаются.

Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 117-й отдельной бригады ТрО Дмитрий Лантушенко в комментарии Радио Свобода, передает 24 Канал. На Сумщине нет больших штурмовых действий со стороны российских войск, однако на территории области регулярно действуют малые диверсионно-разведывательные группы, которые используют квадроциклы и багги для продвижения вглубь региона.

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На Сумщине продолжаются атаки диверсионных групп

Это тактика, когда россияне пытаются проверить позиции украинских сил обороны на разных участках границы.

По словам Лантушенко, хотя на Сумщине не происходят массовые штурмы, эти маленькие группы диверсантов пытаются прорываться на разных направлениях области – с севера, с центра и юга.

Такие операции часто происходят с использованием техники, что позволяет ДРГ быстро двигаться и захватывать населенные пункты. В дополнение к таким атакам, российские войска активно обстреливают приграничные районы, нанося значительные повреждения гражданским объектам.

Как сообщила председатель Юнаковской территориальной общины Сумщины Елена Сима, обстрелы не прекращаются, а результаты этой агрессии очень болезненны.

Очень много падает КАБов. Очень много уничтожено человеческого имущества. Каждый день уничтожаются дома, горят, разбивает их,

– отметила она.

Сима также опровергла информацию о захвате села Басовка российскими войсками, отметив, что село остается под контролем ВСУ. Эту же информацию подтвердил и представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.