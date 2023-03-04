Путин не знает, как реагировать на "инцидент" под Брянском: оппозиционер указал на 2 важных момента

Загадочное событие в Брянской области, когда "Русский добровольческий корпус" решил начать борьбу с путинским режимом, российские власти назвали терроризмом. Диктатору Владимиру Путину нечем было ответить на эти действия, поэтому он в присущей для себя манере начал говорить о ерунде, которая не касается этих событий.

Об этом 24 Каналу российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его словам, прислужники путинского режима настолько всё делают некачественно, что не смогли нормально организовать даже провокацию.

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Россия постоянно лжет

Леонид Гозман отметил, что представление информации от российских "СМИ" об инциденте под Брянском настолько противоречиво, что российская пропаганда сама запуталась в своих сюжетах.

Оппозиционер считает, что, вероятно, ничего трагического там не произошло, поскольку путинский режим не показал ни одного заложника, которго якобы захватила "украинская ДРГ", а затем отпустила.

"Вероятно, не было ничего, потому что они не показывают ни одного свидетеля. Если эти ужасные "украинские нацисты" захватили заложников, а потом этих заложников как-то отпустили, то возьмите интервью, пусть они расскажут о зверствах "украинских нацистов", но ни одного заложника не показали", – отметил Гозман.

Путину нечем ответить

Политик назвал два важных момента, свидетельствующих о беспомощности Путина.

Во-первых, Путину нечем ответить на это событие под Брянском. По мнению Гозмана, он использовал уже все возможные инструменты для нанесения ущерба Украине.

"Больше у него нет никаких шагов. Бомбить ваши города – он уже бомбил, террор он у вас уже устроил, он все уже сделал. Угрожать ядерной бомбой – он тоже уже угрожал, но начинать ядерную войну с того, что неизвестно расстреляли или не расстреляли Ниву – это как-то не очень ложится, – сказал Гозман.

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Во-вторых, Путин на заседании российского Совбеза говорил о совершенно нерелевантных к инциденту вещах. Он рассказывал, что "украинские нацисты" хотят лишить россиян исторической памяти родного языка, но при этом он забыл объяснить, как соотносятся боевые действия и язык.

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Леонид Гозман считает, что россияне, которые верят Путину и его властям, хотели услышать от него совсем другое. Они надеялись услышать, как он будет защищать российских детей, как он захватит Киев за 4 дня. Путин же им сказал об исторической памяти.

Выходит, что президент не находится в диалоге даже со своими сторонниками,

– отметил Гозман.

Аналогичный случай был в первый год пандемии коронавируса, когда россияне были озабочены неизвестной болезнью, а Путин им рассказывал, что он проведет парад победы даже при пандемии.

В России не было на тот момент человека, кроме Путина, которого бы волновало, проведем мы парад в период пандемии или не проведем. Гори он огнем тот парад, ты скажи, что с лекарством, ты скажи, что с деньгами, ты скажи, на что люди будут жить и так далее. Вот это людей волновало, а он сказал о параде победы,

– рассказал Гозман.

То же самое, по словам политика, произошло и после инцидента в Брянской области, когда население ожидало совершенно иной реакции.

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