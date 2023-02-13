Оккупанты активно используют ДРГ в дельте Днепра, – ОК "Юг"
Российские оккупанты продолжают терроризировать направление дельты Днепра. Для этого они используют диверсионно-разведывательные группы.
Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире, информирует 24 Канал. По ее словам, враг продолжает распылять усилия Вооруженных Сил Украины.
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Оккупанты используют ДРГ в дельте Днепра
Как рассказала Гуменюк, основное сосредоточение усилий захватчики концентрируют на Запорожском направлении. Однако враг продолжает терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра – это для распыления усилий украинских защитников.
По словам спикера, оккупанты не имеют критического увеличения, но они подтянули на временно оккупированную Херсонщину подразделения Росгвардии. Это говорит о том, что захватчики не справляются с движением сопротивления и испытывают внутреннюю угрозу в тех местах, где дислоцируются.
Также это говорит, что морально-психологическое состояние своего войска враг оценивает как очень низкое и несбалансированное, поэтому им нужны дополнительные подразделения, которые будут содержать в том числе и внутреннюю дисциплину,
– отметила Гуменюк.
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Накануне Гуменюк также сообщила, что поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования в дельте Днепра. По ее словам, сейчас оккупанты преимущественно занимаются имитацией активной деятельности, а также продолжают цинично обстреливать мирное население.