Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі, інформує 24 Канал. За її словами, ворог продовжує розпорошувати зусилля Збройних Сил України.

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Окупанти використовують ДРГ у дельті Дніпра

Як розповіла Гуменюк, наразі основне зосередження зусиль загарбники концентрують на Запорізькому напрямку. Однак ворог продовжує тероризувати диверсійно-розвідувальними групами напрямок дельти Дніпра – це для того, щоб розпорошувати зусилля українських захисників.

За словами речниці, окупанти не мають критичного збільшення, але вони підтягнули на тимчасово окуповану Херсонщину підрозділи Росгвардії. Це говорить про те, що загарбники не можуть впоратися з рухом спротиву і відчувають внутрішню загрозу у тих місцях, де дислокуються.

Також це говорить, що морально-психологічний стан свого війська ворог оцінює як дуже низький та незбалансований, тому їм потрібні додаткові підрозділи, які будуть втримувати у тому числі й внутрішню дисципліну,

– зазначила Гуменюк.

Зверніть увагу! Російська ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потьомкінських островів на Дніпрі. Однак у підсумку наші захисники вразили ворожий катер.

ЗСУ знищили човни, які окупанти готували для ДРГ

Напередодні Гуменюк також повідомила, що уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування ДРГ у дельті Дніпра. За її словами, зараз окупанти переважно займаються імітацією активної діяльності, а також продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.