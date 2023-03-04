"Будет происходить еще много событий": Данилов прокомментировал инцидент на Брянщине

Недавно россияне заявили, что на территорию Брянской области проникла враждебная ДРГ. Впоследствии оказалось, что это дело рук Российского добровольческого корпуса во главе с Денисом Никитиным – представителем российских ультраправых групп.

Заметим, что определенное количество представителей этой группировки уже долгое время сражается на стороне Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что часть россиян и белорусов действительно помогает уничтожать врага, в частности, на самом горячем направлении – Бахмутском.

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Никитин заявил, что его формирование согласовало свою операцию в Брянской области с Украиной. Данилов назвал это переходом границы России гражданином России, на что тот имеет полное право.

Мы не имеем права запретить гражданину России навестить свою родную землю. Мы же не знаем, возможно, они к родственникам пошли, возможно, еще по каким-то делам, автомат, возможно, нашли где-то там в тайниках,

– прокомментировал спикер.

Он не может подтвердить, опровергнуть, куда отправилось это формирование дальше: вернулось в Украину или пошло вглубь России.

Россия отчитывалась, что все хорошо, а оказалось – наоборот

Данилов подчеркнул, что россияне имеют полное право на своей территории выяснять определенные разногласия с местными властями. Организаторы инцидента под Брянском действительно все имеют российские паспорта.

Политик напомнил, что днем ранее прошло расширенное заседание федеральной службы безопасности России, на котором присутствовал Путин. Там говорилось о том, что в России все хорошо.

А произошедшее на следующий день это, мягко говоря, пощечина Путину. Когда президент России отменяет свою поездку в Ставропольский край с учетом тех событий, это свидетельствует о начале определенных процессов,

– подчеркнул секретарь СНБО.

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"Процессы расползаются"

По словам Данилова, Путин уже не контролирует все процессы на территории России, они начинают расползаться. Об этом, в частности, свидетельствует и создание множества частных армий. Это означает разрушение централизованных структур, поскольку армия должна быть централизованной.

Для нас очень важен вопрос: "Когда это будет у них переходить в активную фазу?",

– заметил говорящий.

Он убежден, что, скорее, в России начнутся эти процессы, тем быстрее Украина будет добиваться успехов, и наши партнеры будут понимать, что другого пути нет.

"Украина должна давать отпор и она обязательно будет это делать. Сейчас у Украины есть огромная линия фронта, нам нужно, прежде всего, решить вопрос освобождения Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. К тому времени будет происходить очень много события, в том числе и в России", – резюмировал Данилов.

Что известно о ДРГ в Брянской области