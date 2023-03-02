"ДРГ" в Брянской области: что говорят в Генштабе и пограничники

2 марта в России начали происходить удивительные вещи. Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил, что в область якобы вошла украинская ДРГ и захватила в заложники мирных жителей.

Богомаз добавил, что украинские военные захватили в заложники мирных жителей. Более того, он утверждает, что "ДРГ" обстреляла автомобиль, убив человека и ранив ребенка, передает 24 Канал.

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В России якобы зародилось повстанческое движение

После этих событий в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что это их бойцы вошли на территорию Брянской области, а информация об "украинских ДРГ", которые убили детей и взяли заложников – ложь кремлевских пропагандистов.

Российский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом,

– говорится в сообщении.

В то же время представитель Путина Дмитрий Песков говорит, что Брянскую область атаковали террористы и сейчас принимаются меры по их уничтожению. Также по этому поводу 3 марта пройдет заседание российского Совбеза.

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Что говорят пограничники

24 Канал пытался взять комментарий в ОК "Север", однако там отказались комментировать ситуацию. Однако в телеграме ведомства через время появился пост, где украинцев призывали не вестись на провокации России и ответственно потреблять информацию.

В то же время спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Суспільному" заявил, что Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Россией.

"Украина не агрессор, наша основная задача – оборона и защита от страны-оккупанта. Страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину", – сказал спикер.

В Генштабе отрицают заявления россиян

Издание "Бабель" отмечает, что в Генштабе ВСУ отрицают заявления россиян о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию России. Военные еще раз напомнили, что украинская армия ведет боевые действия только на территории нашего государства.

"Все происходящее в России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", – прокомментировали в Генштабе .



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