Российская ДРГ зашла на Харьковщину с новой стороны: там продолжаются бои
Источник:Укринформ
Российские диверсионно-разведывательная группа зашла в село Сотницкий Казачок Харьковской области. Сейчас Силы обороны уничтожают ее остатки.
Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх рассказал, что украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать остатки ДРГ, которая зашла в Сотницкий Казачок.
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Где расположен Сотницкий Казачок
Село Сотницкий Казачок размещено на границе с Россией, в Золочевской громаде Богодуховского района Харьковской области.
В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что в этом селе до недавнего времени проживало 32 человека. Сейчас же там остаются четверо граждан.
Перед этим вражеская ДРГ уже пыталась зайти в Сотницкий Казачок 27 июня. Тогда представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники остановили врага возле населенного пункта.
Село Сотницкий Казачок на карте Deep State:
Зачем враг прорывается к селу
Юрий Повх рассказал, что россияне зашли в село, чтобы создать "дополнительные точки напряжения". Собственно, они пытаются это сделать вдоль всей линии государственной границы с помощью своих ДРГ.
Одна из таких групп осуществила попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. В текущий момент подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению остатков группы,
– сказал Повх.
Он отметил, что сейчас оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанска и Липцов.