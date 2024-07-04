Российская ДРГ зашла на Харьковщину с новой стороны: там продолжаются бои

Российские диверсионно-разведывательная группа зашла в село Сотницкий Казачок Харьковской области. Сейчас Силы обороны уничтожают ее остатки.

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх рассказал, что украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать остатки ДРГ, которая зашла в Сотницкий Казачок.

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Где расположен Сотницкий Казачок

Село Сотницкий Казачок размещено на границе с Россией, в Золочевской громаде Богодуховского района Харьковской области.

В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что в этом селе до недавнего времени проживало 32 человека. Сейчас же там остаются четверо граждан.

Перед этим вражеская ДРГ уже пыталась зайти в Сотницкий Казачок 27 июня. Тогда представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники остановили врага возле населенного пункта.

Село Сотницкий Казачок на карте Deep State:

Зачем враг прорывается к селу

Юрий Повх рассказал, что россияне зашли в село, чтобы создать "дополнительные точки напряжения". Собственно, они пытаются это сделать вдоль всей линии государственной границы с помощью своих ДРГ.

Одна из таких групп осуществила попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. В текущий момент подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению остатков группы,

– сказал Повх.

Он отметил, что сейчас оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанска и Липцов.