Сбитый самолет А-50, вероятно, участвовал в параде победы в Москве, – СМИ

В канун над Азовским морем украинские военные сбили российский самолет А-50. Журналисты предполагают, что именно это воздушное судно участвовало в так называемом параде победы в Москве.

К этому выводу пришли после ознакомления с разными данными, связанными с этим воздушным судном. Если это правда, то Кремль получил мощную оплеуху, ведь над Красной площадью больше не пролетит А-50, которым так кичились оккупанты.

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Парадный самолет больше не полетит

Собственно, один из российских пабликов в телеграме опубликовал список лётчиков. Речь идет о тех, кто, вероятно, мог находиться на борту А-50У, сбитого над Азовским морем. Он толкает на мысль, что в ночь на 15 января сбили самолет, который принимал участие в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне – в 2020 году.

Обратите внимание на сам список. В нем можно увидеть командира самолета А-50У Вячеслава Левченко, а также еще пять членов экипажа. Канал "Досье шпиона" отмечает, что военных считают "пропавшими без вести". Более того, сам список – неполный.

Отметим, что этот перечень также перепечатал у себя частный ивановский канал "Барс". Собственно, в Иванове и расположен аэродром, который являлся местом базирования самолета А-50У.

И в 2020 году местные СМИ кичились тем, что самолет под командованием Левченко участвовал в параде. Тогда писали, что экипаж А-50У состоит из пяти членов летного состава и десяти операторов второй кабины.

Собственно, Вячеслава Левченко вспоминает и диктор, комментировавший пролет А-50У над Красной площадью.

Сбитый А-50У мог пролетать над Красной площадью на параде победы: смотрите видео

Интересно, что автор "Досье шпиона" отметил, что А-50У познакомился с Азовским морем благодаря ЗРК Patriot. В то же время "уткой" назвал версию о якобы ошибке российской системы ПВО. Говорит, что она направлена на русских лётчиков.

И здесь есть логика. Таким образом пытаются убедить пилотов, что выполнять задачи безопасно по-прежнему. А случай с А-50У, уверяют в байках, – только ошибка оператора системы ПВО.

А-50 попал в ловушку