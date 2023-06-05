В Дрогобыче не будут сносить памятник советскому солдату: что с ним решили сделать

Процесс дерусификации и декоммунизации в Дрогобычском обществе на Львовщине продолжается. В то же время, крайне неожиданным стало будущее памятника советскому солдату. Его решили не сносить.

Речь идет о памятнике дрогобычанину Григории Геврике. Широкой общественности он до сих пор известен как "герой советского союза". И в рамках декоммунизации его должны снести как и остальные памятники кровавого режима.

Читайте также "Убийца русского народа": в Краснодарском крае эффектно превратили Ленина в клоуна

Памятник решили не сносить

Вопросы будущего памятника военному обсуждали. Решили провести электронные консультации с обществом. Также в Институт национальной памяти и Институт украиноведения имени Крипьякевича НАН Украины отправили обращение.

По результату, руководствуясь рекомендациями Института украиноведения, выводами местных историков и краеведов, а также обращениями жителей, комиссия пришла к неожиданному выводу. Памятник дрогобычанину Григорию Геврику решили сберечь. Он продолжит стоять на улице Горишние Брама, но есть несколько "но":

памятник лишат советской символики;

имеющуюся надпись заменят на "Дрогобычанин Григорий Геврик – герой Второй мировой войны".

Кроме того, наработана правдивая историческая справка о Григории Геврике. Ее опубликовали на сайте музея "Дрогобыччина".

Над производством новой таблички работает КП "Служба муниципального управления". Также она будет содержать QR-код со ссылкой на историческую справку о дрогобычанине.

Добавим, что специальная комиссия по вопросам проведения мероприятий по дерусификации и декоммунизации работает с июня 2022 в Дрогобычской общине.

К слову, в рамках декоммунизации в Харьковской области село Ватутино получит новое название. Его планируют переименовать в Залужное. Решение об этом принял комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 5 июня.

Заметим, что Ватутино – село, что расположено в Нововодолажском районе. Согласно имеющимся данным, его население составляет 1 273 человека. И теперь это село будет называться в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.