В Брянской области дрон-камикадзе атаковал старенькую "Ниву" Минобороны России. Случилось это примерно в 12:00 27 мая.

Как отмечают российские телеграм-каналы, погибли два военных.

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Автомобиль атаковали на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы). Дрон пробил крышу и сдетонировал. Военные погибли.

Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области, также сообщают о попытке прорыва возле села Бровничи, там сейчас продолжаются бои,

– пишут пропагандистские СМИ.

Объявлен сигнал "Эдельвейс". Мирные прячутся в подвалах, а на улице слышны выстрелы.



Дрон-камикадзе атаковал "Ниву" Минобороны России / Фото Baza

Заметим, что на приграничных территориях России происходит "что-то странное". Там часто что-то загорается и взрывается. А 27 мая агенты партизанского движения "Атеш", действующего на оккупированных территориях Украины и России, смогли попасть в полицейский участок Измайловского района Москвы.

Партизаны утверждают, что их агенты уже смогли "устроиться" в большинство силовых структур России. Они опубликовали документы столичной милиции, созданные для внутреннего пользования. В документах указаны личные данные стражей порядка столицы России, которые ответственны за охрану определенных стратегически важных объектов и районов Москвы.

В тот же день на нефтепроводе в Псковской области прогремели мощные взрывы. Впоследствии выяснила, что "хлопок" расцвел не только там. Громко было и на нефтебазе в Тверской области. Первый БПЛА якобы залетел еще в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха. После прогремел мощный взрыв. В результате повреждены крыша и стены здания, выбиты стекла.