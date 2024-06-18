Как "Ланцет", но намного лучше: Украина представила барражирующий дрон "Булава", – СМИ

Украина представила свой новый дрон-камикадзе типа "Булава", который имеет экспортное название Mace. Этот дрон часто сравнивают с российским "Ланцетом".

Журналисты Defense Express отметили, что барражирующий дрон "Булава" имеет целый набор ведущих технологий для точного и эффективного поражения врага. В частности, с машинным зрением.

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Какие характеристики украинского дрона "Булава"

На одной из крупнейших международных оборонных выставок Eurosatory 2024 был представлен украинский дрон-камикадзе, известный как "Булава". Mace (англоязычное название этого дрона) часто сравнивают с российским "Ланцетом", ведь этот летательный аппарат также имеет Х-образное оперение и предназначен для выполнения похожих задач.

Сам дрон, по данным издания, был представлен на стенде Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) компанией UAC. Хотя в брошюре он называется Mace, на крыльях его оригинальное украинское название – "Булава".

Согласно опубликованным характеристикам и краткому описанию стало известно, что общий взлетный вес беспилотника Mace составляет 11 килограммов, из которых 3,6 килограмма приходится на боевую часть. Боеголовка, как отметили журналисты, сочетает уникальную комбинацию кумулятивного, пробивного и термобарического оружия.



Работая на крейсерской скорости 100 километров в час, как пишут журналисты, беспилотник имеет поразительное время пребывания в воздухе – более 50 минут благодаря электрическому двигателю. Размах крыла "Булавы" составляет около 1,6 метра, его общая длина – около 1,5 метра.

Как выглядит новый украинский дрон "Булава" / Фото Defense Express

Чем особенный этот барражирующий дрон

В Defense Express отметили, что среди особенностей дрона указана возможность использования, как в день, так и ночью, машинное зрение с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением цели. Также дрон имеет высокую устойчивость к РЭБ.

Дрон также способен обнаруживать подмену, имеет зашифрованный канал передачи данных и использует технологию MESH для ретрансляции, что позволяет ему достигать дальности удара более 60 километров. Кроме того, этот беспилотник может быть легко интегрирован в единую цепь вместе с разведывательными беспилотниками.

Журналисты также написали, что для запуска "Булавы" используется катапульта. Кроме возможности поражения выбранной оператором цели также есть возможность удара по координатам.

Таким образом Mace стал высокоразвитым и эффективным решением, которое может похвастаться не только исключительной производительностью, но и критически важными технологиями.