Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов", – СМИ

Украина разработала беспилотник Sting, который должен преследовать и перехватывать вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Издание The Telegraph написало, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.

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Что известно о новом украинском дроне

Новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских угроз,

– заявили журналисты.

Они также объяснили, что Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с иранскими "Шахедами".

Причем он недорогой и поможет Украине сбивать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" и сохранить запасы ракет ПВО.

Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника "Шахед",

– рассказал источник из Wild Hornet о дроне Sting.

Сейчас известно, что беспилотники Sting:

имеют классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установили боеголовку и камеру;

будут пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, которые позволят оператору точно видеть, куда он летит.

Издание утверждает, что будущая разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать вражеские цели.

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Кстати, подобные дроны использовали для перехвата российских разведывательных дронов, которые летают высоко и медленно над полем боя и собирают разведданные для артиллерийских и ракетных подразделений.