Разрекламированный дрон россиян "Добрыня" оказался бытовым китайским квадрокоптером

Россияне снова выдали чужое за свое. На этот раз российский дрон "Добрыня", так активно рекламируемый пропагандистами, оказался обычным бытовым китайским квадрокоптером.

Недавно россияне презентовали дрон "Добрыня", якобы созданный для российской армии госкорпорацией "Алмаз-Антей". Однако все говорит о том, что это копия китайского квадрокоптера бытового назначения.

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Ожидание – реальность: что известно о "новом русском дроне"

О новом продукте Алмаз-Антея накануне активно рассказывали пропагандистские каналы. В сюжете одного из них говорили, что это аппарат из российских комплектующих и выпускается на Обуховском заводе в Петербурге.

Утверждалось, что создавали его четыре месяца. На другом канале формулировка была несколько иной – говорили, что он составлен из "почти полностью из отечественных компонентов".

Однако российский дрон подозрительно напоминает китайский квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque. Он отличается от него лишь привинченным сверху обтекаемым колпаком с логотипом "Добрыня".

"Доброта" (слева) и iFlight Nazgul5 Evoque (справа):

В России на этом хорошо "наварились"

На фотографии "Добрыни" частично виден штрих-код на аккумуляторе – он начинается с 69, что означает Китай. И в кадре одного из пропагандистских роликов было видно, что оператор управляет "Добрыней" с помощью китайского пульта RadioMaster TX12.

Россияне заявили, что стоимость "российского дрона" – 130 тысяч рублей. В китайском интернет-магазине iFlight Nazgul5 Evoque стоит 605,72 евро. А это, по официальному российскому курсу на 29 ноября, всего 38 179 рублей.

Справедливости ради стоит указать, что стоимость дрона из Китая указана без пульта и аккумулятора, но это не спасает ситуацию. Указанный в сюжете пульт стоит 104,16 евро, а аккумулятор для этой модели квадрокоптера – 54,95 евро. То есть стоимость дрона вместе со всем комплектом всего 48 207 рублей.

Так что получается, что "наценка" "Алмаз-Антея" за один китайский дрон – около 98 000 рублей.