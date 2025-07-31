Раненый украинский боец 5 дней самостоятельно держал оборону в полном окружении. Чтобы спасти собрата, военные 4-го батальона "Сила Свободы" пошли на беспрецедентный шаг и сбросили ему дронами 42-килограммовый электробайк.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 4 БОП "Сила Свободы".

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Какие бойцы спасали собрата с помощью дрона?

Один из бойцов 4 БОП "Сила Свободы" 5 дней держал оборону в полном окружении с ранением.

Враг окружил позицию полностью, и боец не имел возможности отступить самостоятельно. Поэтому его собратья решили рискнуть и загрузили на дрон 42-килограммовый электробайк, чтобы сбросить его прямо на позицию.

Как бойцы 4 БОП "Силы Свободы" спасли собрата из окружения: смотрите видео

Первая попытка доставить электровелосипед на позицию потерпела неудачу – дрон был сбит. Во время второй попытки БпЛА не выдержал веса и упал.

Лишь с третьей попытки удалось успешно сбросить байк раненому военному. Получив транспорт, боец с позывным "Танкист" отправился в сторону позиций своих собратьев, но за 400 метров до них он подорвался на мине.

К счастью, он выжил и не получил серьезных повреждений. К нему отправилась группа пехоты, которая эвакуировала бойца в укрытие.

Впоследствии дронами доставили еще один электробайк, благодаря которому боец смог добраться до безопасной зоны.