ВСУ впервые уничтожили вражеский танк "дроном-драконом": эффектное видео

Украинские защитники с помощью "дрона-дракона" уничтожили вражеский танк. Это может быть первый случай поражения техники таким типом БПЛА.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Известно, что вражеский танк уничтожили в Донецкой области.

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"Дрон-дракон" уничтожил российский танк

Воины батальона "Злые сапсаны" 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили в Донецкой области вражеский танк "дроном-драконом". Как отмечают в Сухопутных силах, вероятно, это первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.

В ВСУ добавили, что украинские защитники продолжают эффективно применять беспилотные системы против противника на всех направлениях.

Уничтожение танка "дроном-драконом": смотрите видео

Ранее в CNN писали, украинские военные начали использовать на фронте огнеметные "дроны-драконы", которые сбрасывают расплавленный металл на позиции российских оккупантов. Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, известная как термит, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию. Когда его сбрасывают с беспилотника, он создает эффект, похожий на огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за этого дроны и получили свое название.