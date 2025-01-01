Настоящая опасность для россиян: бойцам ГУР подарили новейший дрон-невидимку Hazard

В первый день нового года украинские разведчики получили новые дроны украинского производства. Их передали благотворители.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР. Также разведчики "поздравили" россиян с Новым годом.

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Что умеет новый дрон Hazard

Это не только скоростной дрон-невидимка, но и целый беспилотный авиационный комплекс, разработанный компанией War Hawk. В его состав входят десять дронов-камикадзе, пусковое оборудование и пульт управления.

Кирилл Буданов с новым дроном / Фото ГУР

Дрон Hazard / Фото ГУР

Hazard вблизи / Фото ГУР

"Невидимость" дрона в том, что он создан из композитных материалов. А значит, невидим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность,

– объяснили в ГУР.

Hazard, что с английского переводится как "опасность", действительно будут опасны для россиян. Они способны преодолевать значительное расстояние. А еще, если этого требует задача, беспилотники можно оснастить боевыми частями различной мощности – и уничтожить наземные объекты противника.

Судя по этим характеристикам, врагу придется несладко!