По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, дрон был замечен на высоте около 200 метров, передает 24 Канал.

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Какое расстояние мог преодолеть неизвестный дрон до Вильнюса?

Беспилотник в Литве зафиксировали около 5 утра 28 июля возле границы с Беларусью. Сейчас его еще ищут. Соответствующие службы проверяют версии относительно возможного падения БпЛА и локаций, где это могло произойти.

Заметим, что Вильнюс – это столица Литвы на юго-востоке страны. Город расположен достаточно близко к государственным границам с Беларусью и Россией. До границы с Беларусью – около 30 километров на юго-восток от Вильнюса. До границы с Россией (Калининградская область) – примерно 170 – 180 километров на запад.

Где расположен Вильнюс: смотрите на карте

Напомним, что не впервые российские беспилотники нарушают воздушное пространство Литвы. Так, 10 июля там зафиксировали падение "Герберы", которая попала на территорию страны из Беларуси.