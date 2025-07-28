За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, дрон бачили на висоті близько 200 метрів, передає 24 Канал.

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Яку відстань міг подолати невідомий дрон до Вільнюса?

Безпілотник у Литві зафіксували близько 5 ранку 28 липня біля кордону з Білоруссю. Наразі його ще шукають. Відповідні служби перевіряють версії щодо можливого падіння БпЛА і локацій, де це могло статися.

Зауважимо, що Вільнюс – це столиця Литви на південному сході країни. Місто розташоване досить близько до державних кордонів з Білоруссю та Росією. До кордону з Білоруссю – близько 30 кілометрів на південний схід від Вільнюса. До кордону з Росією (Калінінградська область) – приблизно 170 – 180 кілометрів на захід.

Де розташований Вільнюс: дивіться на карті

Нагадаємо, що не вперше російські безпілотники порушують повітряний простір Литви. Так, 10 липня там зафіксували падіння "Гербери", яка потрапила на територію країни з Білорусі.