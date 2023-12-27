Не боится средств глушения: Украина имеет на вооружении ударно-разведывательный дрон Jupiter Hunter

В Украине представили новую разработку – ударно-разведывательный бесшумный электрический беспилотник Jupiter Hunter-1. Дрон фактически бесшумный и не боится РЭБ и средств глушения.

Преимущества Jupiter Hunter

Дрон предназначен для ведения воздушного наблюдения, разведки, криминалистики, получения и передачи аэрофотосъемок и сотрудничества с силами наземных операций. Беспилотник был разработан специалистами DEFENDER.ARMY.

Смотрите также Производители работают огромными темпами: Умеров рассказал, будет ли миллион дронов в 2024 году

Разработчики отметили, что благодаря фиксированному крылу и способности к вертикальному взлету/посадке беспилотник не нуждается в взлетно-посадочной полосе. То есть он будет эффективен даже в сложных для работы местах и в районах с большой плотностью населения.

Дрон не боится РЭБ

. Дрон может переносить до четырех боеприпасов в один полет. В среднем стоимость такого дрона составляет около 50 тысяч долларов.

Режим быстрого действия FHSS позволяет избежать влияния РЭБ и средств глушения. В режиме пропеллера поддерживается устойчивый полет как в режиме ориентации, так и в режиме висения.

– сообщили разработчики.

При погрузке в 10 килограммов дрон может работать 1,5 часа, совершая полеты на расстояние 150 километров.

За погрузку 2 килограмм время работы увеличивается до 3,5 часов, а расстояние полета – до 350 километров. Максимальная дальность радиоуправления – 150 километров, а при использовании системы Starlink – без ограничений.



Jupiter Hunter-1 разработала команда украинских специалистов / Фото defender.army

Технические характеристики Jupiter Hunter-1:

Максимальный взлетный вес: 34 кг

Размах крыльев: 3914 мм

Длина: 1920 мм

Батарея: 6S 32 000 мА*год

Рекомендуемая максимальная полезная нагрузка: 10 кг

Круизная скорость: 75-90 км/ч

Максимальная скорость: 120 км/ч

Максимальная рабочая высота: < 4500 м

Поддержка систем GPS, Galileo, BDS

Количество каналов: более 120

Справка. DEFENDER.ARMY – группа компаний, занимающаяся производством, разработкой, импортом и реализацией продуктов, обеспечивающих защиту и безопасность.