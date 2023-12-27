Не боится средств глушения: Украина имеет на вооружении ударно-разведывательный дрон Jupiter Hunter
Источник:DEFENDER.ARMY
В Украине представили новую разработку – ударно-разведывательный бесшумный электрический беспилотник Jupiter Hunter-1. Дрон фактически бесшумный и не боится РЭБ и средств глушения.
Преимущества Jupiter Hunter
Дрон предназначен для ведения воздушного наблюдения, разведки, криминалистики, получения и передачи аэрофотосъемок и сотрудничества с силами наземных операций. Беспилотник был разработан специалистами DEFENDER.ARMY.
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Разработчики отметили, что благодаря фиксированному крылу и способности к вертикальному взлету/посадке беспилотник не нуждается в взлетно-посадочной полосе. То есть он будет эффективен даже в сложных для работы местах и в районах с большой плотностью населения.Заметьте. Дрон может переносить до четырех боеприпасов в один полет. В среднем стоимость такого дрона составляет около 50 тысяч долларов.
Дрон не боится РЭБ
Режим быстрого действия FHSS позволяет избежать влияния РЭБ и средств глушения. В режиме пропеллера поддерживается устойчивый полет как в режиме ориентации, так и в режиме висения.
– сообщили разработчики.
При погрузке в 10 килограммов дрон может работать 1,5 часа, совершая полеты на расстояние 150 километров.
За погрузку 2 килограмм время работы увеличивается до 3,5 часов, а расстояние полета – до 350 километров. Максимальная дальность радиоуправления – 150 километров, а при использовании системы Starlink – без ограничений.
Jupiter Hunter-1 разработала команда украинских специалистов / Фото defender.army
Технические характеристики Jupiter Hunter-1:
- Максимальный взлетный вес: 34 кг
- Размах крыльев: 3914 мм
- Длина: 1920 мм
- Батарея: 6S 32 000 мА*год
- Рекомендуемая максимальная полезная нагрузка: 10 кг
- Круизная скорость: 75-90 км/ч
- Максимальная скорость: 120 км/ч
- Максимальная рабочая высота: < 4500 м
- Поддержка систем GPS, Galileo, BDS
- Количество каналов: более 120