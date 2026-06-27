Об этом сообщил изданию Business Insider представитель Главного управления разведки Украины.

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Что известно о захвате российских морских судов для перехвата судов, подпадающих под санкции?

Теперь военные смогут дистанционно следить за подозрительными кораблями. Если экипаж судна, подпадающего под санкции, выполнит законные требования, беспилотники сопроводят его в указанный украинский порт.

Командир подразделения ГУР с позывным "Девятый" добавляет, что цель этих действий не предусматривает уничтожение нефтяных танкеров или зерновозов, перевозящих санкционные грузы.

"Катран", как и другие украинские морские беспилотные катера, изначально разрабатывался как ударная платформа, оснащенная взрывчаткой и предназначенная для поражения вражеских судов путем подрыва при контакте. С развитием боевых действий в Чёрном море дрон модернизировали, добавив к нему пулемётное вооружение и ракеты класса "земля – воздух".

Использование морских беспилотников существенно усилит контроль Украины над собственной акваторией и усложнит жизнь тем, кто пытается обойти международные ограничения. Патрулирование моря с помощью беспилотных катеров — новый этап развития украинского флота.

Новая роль морских беспилотников

Ранее украинские морские дроны доказали свою эффективность в боях — они успешно поражали российские корабли и заставили вражеский флот укрываться на базах. Теперь эти технологии будут помогать поддерживать правопорядок на море и блокировать теневые схемы перевозок.

Напомним, в Балтийском море на российском крупном десантном корабле заметили "защитную" сетку, похожую на садовую, которой частично обернули судно. Подобные конструкции всё чаще фиксируют на кораблях различных флотов России как попытку защиты от атак беспилотников.

Стоит отметить, что для этого есть причины, ведь в Кронштадте российский корвет "Бойкий" получил серьезные повреждения после удара украинских дальнобойных беспилотников, в результате чего на борту возник пожар, охвативший надстройку и ключевые боевые системы. По данным аналитиков, уничтожены или критически повреждены радары, элементы РЭБ и, вероятно, часть ракетного и энергетического оборудования, что фактически парализует боевые возможности корабля.