Про це повідомив виданню Business Insider представник Головного управління розвідки України.

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Що відомо про захоплення російських морських суден для перехоплення підсанкційних суден?

Тепер військові зможуть дистанційно стежити за підозрілими кораблями. Якщо екіпаж підсанкційного судна виконає законні вимоги, безпілотники супроводять його до визначеного українського порту.

Командир підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий" додає, що призначення цих дій не передбачає знищення нафтових танкерів або зерновозів, які перевозять санкційні вантажі.

"Катран", як і інші українські морські безекіпажні катери, спочатку розроблявся як ударна платформа, оснащена вибухівкою і призначена для ураження ворожих суден шляхом підриву під час контакту. З розвитком бойових дій у Чорному морі дрон модернізували, додавши до нього кулеметне озброєння та ракети класу "земля – повітря".

Використання морських безпілотників суттєво посилить контроль України над власною акваторією та ускладнить життя тим, хто намагається обійти міжнародні обмеження. Патрулювання моря за допомогою безекіпажних катерів – новий етап розвитку українського флоту.

Нова роль морських безпілотників

Раніше українські морські дрони довели свою ефективність у боях – вони успішно уражали російські кораблі та змусили ворожий флот ховатися в базах. Тепер ці технології допомагатимуть підтримувати правопорядок на морі та блокувати тіньові схеми перевезень.

Нагадаємо, у Балтійському морі на російському великому десантному кораблі помітили "захисну" сітку, схожу на садову, якою частково обгорнули судно. Подібні конструкції дедалі частіше фіксують на кораблях різних флотів Росії як спробу захисту від атак безпілотників.

Варто зазначити, що для цього є причини, адже у Кронштадті російський корвет "Бойкий" зазнав серйозних пошкоджень після удару українських далекобійних безпілотників, внаслідок чого на борту виникла пожежа, що охопила надбудову та ключові бойові системи. За даними аналітиків, знищено або критично пошкоджено радари, елементи РЕБ і, ймовірно, частину ракетного та енергетичного обладнання, що фактично паралізує бойові можливості корабля.