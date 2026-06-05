Попередньо йдеться про критичні руйнування, які можуть вивести судно з ладу на тривалий час або призвести до його списання. Про це пише Defence Express.

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Що відомо про теперішній стан корвета?

Пожежа на корветі призвела до обвалення щоглово-надбудовної конструкції, на якій розміщені ключові елементи радіоелектронної боротьби та виявлення цілей, зокрема радари "Фурке-2" та "Монумент-А". Пошкодження також могли зачепити пускові системи протикорабельних ракет Х-35 комплексу "Уран", що суттєво знижує бойові можливості корабля.

Окремо зазначається, що вогонь поширився у внутрішні відсіки, де розташовані бойові пости та енергетичні установки. Це створює ризик втрати не лише електроніки, а й силової частини корабля.

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Також полум'я було й у відкритому боковому люку. Це місце встановлення малогабаритного протиторпедного комплексу "Пакет-НК", фактично торпедних 324-мм апаратів. Дуже важливо те, що він знаходиться поряд із машинним відділенням. Тобто з величезною долею ймовірності пожежа на корветі "Бойкий" охопила й головну дизельну енергетичну установку.

Наслідки атаки для корабля "Бойкий" / Фото Vantor, Defence Express

Експерти, які аналізують наслідки інциденту, зазначають: навіть у разі відновлення ремонт може зайняти роки та вимагати фактично перебудови значної частини корпусу.

Корвет "Бойкий" є багатоцільовим кораблем проєкту 20380 типу "Стерегущий", призначеним для дій у прибережній морській зоні. Його стандартне озброєння включає артилерію, зенітні комплекси та протикорабельні ракети Х-35.

Втрата надбудови та систем наведення фактично позбавляє корабель можливості виконувати основні бойові функції – виявлення, супровід цілей і застосування високоточної зброї. Якщо ці оцінки підтвердяться, інцидент стане одним із найбільш значних ударів по російському Балтійському флоту за останній час.

Окремо наголошується, що удар був завданий безпілотником відносно невеликої вартості порівняно з ціною самого корабля, що вкотре підсвічує зміну характеру сучасної морської війни. До прикладу, вартість FP-1 – 55 тисяч доларів, відома вартість корвета проєкту 20380 станом на 2021 рік близько 350 – 400 мільйонів доларів.

Що відомо про атаку по "Бойкому"?

Уранці 3 червня українські безпілотники атакували російську військово-морську інфраструктуру у Кронштадті, що розташований неподалік Санкт-Петербурга. Однією з цілей операції став корвет "Бойкий" – бойовий корабель Балтійського флоту Росії.

Попри те, що корабель перебував на ремонті, його ураження може мати серйозне військове значення. Сучасні корвети проєкту 20380 оснащені дорогими радіолокаційними комплексами, системами управління вогнем, засобами радіоелектронної боротьби та ракетним озброєнням. Навіть часткове пошкодження таких систем може вимагати тривалого ремонту та значних фінансових витрат.

Крім того, сама атака демонструє можливість українських безпілотників досягати цілей на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону.