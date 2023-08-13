Украина может получить Luna NG: что известно о новейшем немецком беспилотнике

Накануне германские журналисты написали, что Украина получит новейший германский беспилотник. Новую технику ВСУ может передать компания Rheinmetall.

Издание написало об этом, ссылаясь на собственные источники. Дрон германский оборонный концерн Rheinmetall представил еще весной 2023 года. Чем особенный беспилотник Luna NG выяснял 24 Канал.

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Что известно о Luna NG

Luna New Generation (NG) станет первым ударным беспилотником германского производства. Производитель отмечал, что дрон может нести на борту несколько квадрокоптеров с гранатами. На сайте компании говорится, что дрон предназначен для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени.

Благодаря своей сверхлегкой, но очень стабильной конструкции фюзеляжа, изготовленному из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном), он обеспечивает время полета более 12 часов, а благодаря дальности связи более 100 километров, он обеспечивает пространственное покрытие более 30 тысяч квадратных километров,

– отметили в Rheinmetall.

Также они отмечают, что большое преимущество системы Luna – высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании:

компактная наземная станция помещается в небольших транспортных средствах или в стандартных кабинах;

ее можно быстро транспортировать, например, вертолетом;

во время полета Luna NG поражает низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными характеристиками.

Кроме средств поражения, экономическая модульная система позволяет оснастить дрон:

модульным полезным нагрузкам (включая EO, IR, акустику, спектральный анализ);

подключением к сети LTE/коммуникационного реле/командного пункта;

средствами тактической спутниковой разведки;

средствами электронной поддержки (ESM);

системами наведения;

системами анализа данных с поддержкой ИИ;

IMEI-трекером.

Компания показывала, как работает дрон: смотрите видео

Запустить дрон можно практически из любого места из канатной катапульты, а посадить – автономно с помощью дифференциального GPS в сети или на парашюте.

Также дрон кроме разведки может обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Немецкие журналисты со ссылкой на источники заявили, что немецкая компания Rheinmetall приняла решение передать Украине свой новый супердрон Luna New Generation уже к концу 2023 года.