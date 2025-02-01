Украина впервые применила большой многоразовый дрон, что несет 250-килограммовую бомбу, – Forbes

Украина разработала новый беспилотник, способный преодолевать 2000 км, сбрасывать 250-килограммовую бомбу и возвращаться на базу. Этот БПЛА меняет правила игры.

Это делает его одним из самых эффективных многоразовых дронов в войне с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса.

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Что известно о новом дроне на вооружении Украины

Командование Сил беспилотных систем ВСУ официально подтвердило использование дронов большой дальности, которые могут возвращаться после выполнения задания.

Эта технология меняет правила игры на поле боя,

– отметили в командовании.

По словам Акса, основа нового БПЛА пока что остается неизвестной, но фотодоказательства свидетельствуют о модификации гражданского спортивного самолета.

Украинцы ранее использовали дистанционно управляемые винтовые самолеты Aeroprakt A-22 с бомбодержателями, однако они выполняли лишь односторонние миссии, он был чем-то вроде медленной крылатой ракеты. Новый беспилотник может сбрасывать бомбы и возвращаться, что значительно повышает его эффективность.

Многократный ударный БПЛА позволяет значительно нарастить темпы ударов по объектам в России, в частности по авиабазам и нефтеперерабатывающим заводам.

Управлять дроном в полете относительно просто, используя GPS-навигацию и спутниковую связь. Однако посадка – более сложная задача. Меньшие БПЛА могут использовать парашюты, а большие требуют взлетно-посадочной полосы.

По словам Акса, западные военные дроны имеют сложные системы автоматической посадки. Неизвестно, применяют ли украинские разработчики подобные технологии, ведь стоимость такого дрона сравнительно невысокая. Один украинский дрон может стоить несколько сотен тысяч долларов.

"Альтернатива, освоенная экипажами дронов Predator и Reaper ВВС США, заключается в том, что пилот-человек берет под контроль приближающийся дрон за последние несколько минут, прежде чем он достигнет своей базы, и, глядя через фронтальную камеру дрона, направляет машину на посадку. Прямо как в авиасимуляторе", – отмечает аналитик.

Добавим, что именно этот дрон, вероятно, сбросил бомбу на насосную станцию нефтепровода "Дружба" в ночь на 30 января. Он способен возвращаться обратно и преодолевать расстояние в 2000 километров.