Дрон-носитель других FPV-дронов: новейшие украинские разработки показали себя во время атаки на Москву
- Украина разработала беспилотник, который может переносить до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор связи.
- БПЛА UJ-31 "Злива" использовались для атаки на Москву и были доставлены на место удара дроном-носителем.
Глава минцифры Михаил Федоров сообщил о создании в Украине беспилотника, который способен переносить на себе до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор для связи между оператором и БПЛА. Также аналогичный дрон "Злива" участвовал в атаке на Москву.
Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, как разработки украинских специалистов позволяют наращивать возможности Украины в поражении объектов в глубине российской территории. К слову, Москву и другие регионы России 11 марта атаковало более 300 дронов.
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Есть в нескольких версиях
Криволап отметил, что во время атаки на Москву 11 марта, в частности на Московский НПЗ, россияне заметили использование самолета-носителя БПЛА UJ-22 Airborne украинского производства. Он имел на своем борту несколько дронов UJ-31 "Злива".
У нас такие системы, когда дрон является носителем других дронов, есть в самолетной версии, есть в версии на коптерах, октокоптерах и тому подобное. Также есть подобные морские дроны,
– подчеркнул авиаэксперт.
БПЛА-камикадзе UJ-31 "Злива"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказывал, по словам авиационного эксперта, о версии с использованием коптера. Он взлетает примерно на 10 – 15 километров и ожидает получения команды на поражение. После того как команда поступает, он выпускает FPV-дроны, которые оператор уже доводит до цели.
Это плечо, на котором можно достать и нанести поражение достаточно серьезной боевой частью, увеличивается фактически в два раза. Потому что эта дрономатка является ретранслятором и она обеспечивает не только транспортировку FPV-дронов, но и их связь с оператором FPV,
– пояснил Константин Криволап.
Также вопрос создания killzone, которая постоянно увеличивается, по его словам, будет решаться в частности с помощью таких дрономаток, которые наращивают возможности поражения украинскими FPV-дронами.
Отметим, что по данным российского телеграм-канала, Украине впервые применила БПЛА UJ-31 "Злива" для атаки на Москву и область. Эти дроны пытались атаковать нефтебазу "Ока-центр" в Серпухове. Обломки дрона упали на территории этой нефтебазы.
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