Россия планирует начать серийное производство "учебно-боевого" FPV-дрона "Пиранья-5"

Россия планирует серийное производство дронов "Пиранья-5" для обучения операторов и использования на поле боя. Эта разработка прежде всего позволит врагу закрывать пробелы в поставках дронов в учебные центры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Experess. Отмечается, что этот дрон имеет 12 сантиметров в диаметре и может развивать скорость до 220 километров в час.

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Что известно о дроне "Пиранья-5"

В России заявили, что симбирское конструкторское бюро "Пиранья" создало FPV-дрон "Пиранья-5", который позиционируется как "учебно-боевой". По словам аналитиков, этот беспилотник враг будет использовать как "летающую парту" для подготовки операторов FPV-дронов.

Отмечается, что в стране-агрессоре уже стартовало серийное производство этих дронов.

Концепция такого небольшого универсального дрона вполне понятна – враг хочет получить простой и массовый FPV-дрон (и, вероятно, недорогой), который позволит закрывать пробелы в поставках дронов в учебные центры,

– говорится в материале Defense Experess.

Сами россияне утверждают, что "Пиранья-5" оборудован всем необходимым для обучения, ускорения процессов и облегчения перехода на другие платформы.

Известно, что этот дрон имеет небольшие габариты. В то же время, по словам россиян, беспилотник может поднимать полезную нагрузку до 1 килограмма и иметь достаточно батарей на борту, чтобы использовать во время штурмов в радиусе 1 – 3 километров от пехотинцев.