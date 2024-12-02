Атака дрона на Тернополь: один человек погиб, четверо ранены, 94 эвакуированных

В ночь на 2 декабря российские войска нанесли удар по жилому дому в Тернополе с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа "Герань". В результате атаки погиб один человек, четверо ранены.

24 Канал рассказывает все, что известно о последствиях атаки врага. Известно, что жертвой атаки стал 45-летний мужчина, а его жена – тяжело ранена.

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Попадание в многоэтажку

Повреждения от взрыва оказались значительными, в частности, вспыхнул масштабный пожар, охвативший верхние этажи здания.

Часть квартир на пятом, третьем и четвертом этажах подверглись серьезным разрушениям. Жильцов дома, около 100 человек, эвакуировали, среди них есть тяжело раненые.

Взрывная волна повредила окна в соседних зданиях, в частности в школе и 20 автомобилях.

Спасательные службы работают на месте трагедии, проводятся работы по ликвидации пожара и эвакуации пострадавших. Местные власти решают вопрос временного размещения эвакуированных лиц.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали последствия удара по Тернополю.

Россияне попали роном по многоэтажке в Тернополе / Фото ГСЧС

Жертвы и раненые

Сначала сообщали об одном погибшем и трех раненых. Однако, впоследствии председатель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода уточнил, что количество раненых до четырех.

Есть один погибший. Это 45-летний житель города Тернополь. Также есть 4 жителя этого дома ранены. Один человек, а именно жена погибшего – тяжело ранена. Она получила тяжелые ожоги,

– рассказал руководитель Тернопольской ОГА.

По его словам, из поврежденного дома эвакуировали 94 человека. Сейчас оценивают состояние этого жилья и его пригодность к дальнейшему проживанию и возвращению людей.

"После оценки состояния разрушений, если не будет угрозы обвала, только после этого будет идти речь о возвращении людей в свои квартиры... По трем квартирам, в которые было попадание, для них нужно будет больше времени, чтобы сделать ремонты. На данный момент есть решение, что жители этих квартир могут разместиться в одном из отелей Тернополя", – добавил Негода.

Последствия атаки врага: видео

На месте атаки нашли обломки "Герань"

Он подтвердил, что на месте происшествия были найдены обломки вражеского дрона "Герань". И отметил, что обстрел не имел военной или критической цели, поскольку в районе отсутствует соответствующая инфраструктура.

"Сегодня было попадание БПЛА. Как было выяснено, это "Герань", – заявил Вячеслав Негода.



Обломки вражеского дрона, которыми атаковали Тернополь / Фото Прокуратуры

Заметьте. По данным Воздушных сил, в ночь на понедельник Россия осуществила масштабную атаку, выпустив 110 БпЛА, из которых 52 были сбиты, а 50 - потеряны вероятно из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы. 6 дронов изменили курс и покинули зону контроля Украины.