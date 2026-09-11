Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни 10 сентября.

Что сказал Зеленский об инциденте с дроном в Молдове?

Журналисты спросили президента, могут ли новые дронные технологии помочь защитить западных партнеров после инцидента с президентским самолетом.

Владимир Зеленский подчеркнул, что единичные случаи или даже десятки беспилотников не являются критическим фактором для украинской системы обороны. Однако эффективная защита от масштабных атак требует кардинально иного уровня готовности и ресурсов.

По словам главы государства, настоящую опасность представляют тысячи реактивных беспилотников, которые российские войска способны задействовать в течение суток. Для противодействия угрозе такого масштаба недостаточно лишь разработки новых технологических решений.

Президент подчеркнул, что преодоление подобных вызовов требует привлечения значительных инвестиций в промышленное производство. Именно поэтому Украина активно развивает совместное производство вооружения с международными партнерами.

Именно поэтому, когда мы говорим о Лейпциге, о Молдове, мы говорим, что один дрон, двенадцать, сотни – это не проблема для Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 8 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Норвегию для участия в похоронах короля Харальда и встречи с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Впоследствии Стере сообщил, что вовремя вылета Зеленского из Молдовы вблизи маршрута самолета находился российский беспилотник.

Из-за угрозы со стороны дрона Молдова временно закрыла свое воздушное пространство, поэтому были задержаны несколько рейсов, в том числе самолет с Зеленским. По данным Минобороны Молдовы, беспилотник типа "Шахед" также входил в воздушное пространство Румынии. В то же время в Офисе президента заявили, что самолет Зеленского и российский дрон не находились одновременно в воздухе.