Відповідну заяву глава держави зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні 10 вересня.

Що сказав Зеленський про інцидент із дроном у Молдові?

Журналісти запитали президента, чи можуть нові дронові технології допомогти захистити західних партнерів після інциденту з президентським бортом.

Володимир Зеленський наголосив, що поодинокі випадки або навіть десятки безпілотників не є критичним фактором для української системи оборони. Проте ефективний захист від масштабних атак вимагає кардинально іншого рівня готовності та ресурсів.

За словами глави держави, справжньою небезпекою є тисячі реактивних безпілотників, які російські війська спроможні застосовувати протягом однієї доби. Для протидії загрозі такого масштабу недостатньо лише розробки нових технологічних рішень.

Президент підкреслив, що подолання подібних викликів потребує залучення значних інвестицій у промислове виробництво. Саме тому Україна активно розвиває спільний випуск озброєння з міжнародними партнерами.

Саме тому, коли ми говоримо про Лейпциг, про Молдову, ми говоримо, що один дрон, дванадцять, сотні - це не проблема для України,

– зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Норвегії для участі в похороні короля Гаральда та зустрічі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Згодом Стере повідомив, що під час вильоту Зеленського з Молдови поблизу маршруту літака перебував російський безпілотник.

Через загрозу з боку дрона Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір, через що затримали кілька рейсів, зокрема літак із Зеленським. За даними Міноборони Молдови, безпілотник типу "Шахед" також заходив у повітряний простір Румунії. Водночас в Офісі президента заявили, що літак Зеленського та російський дрон не перебували одночасно в повітрі.