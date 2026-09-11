Відповідну заяву глава держави зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні 10 вересня.
Що сказав Зеленський про інцидент із дроном у Молдові?
Журналісти запитали президента, чи можуть нові дронові технології допомогти захистити західних партнерів після інциденту з президентським бортом.
Володимир Зеленський наголосив, що поодинокі випадки або навіть десятки безпілотників не є критичним фактором для української системи оборони. Проте ефективний захист від масштабних атак вимагає кардинально іншого рівня готовності та ресурсів.
За словами глави держави, справжньою небезпекою є тисячі реактивних безпілотників, які російські війська спроможні застосовувати протягом однієї доби. Для протидії загрозі такого масштабу недостатньо лише розробки нових технологічних рішень.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Президент підкреслив, що подолання подібних викликів потребує залучення значних інвестицій у промислове виробництво. Саме тому Україна активно розвиває спільний випуск озброєння з міжнародними партнерами.
Саме тому, коли ми говоримо про Лейпциг, про Молдову, ми говоримо, що один дрон, дванадцять, сотні - це не проблема для України,
– зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 8 вересня Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Норвегії для участі в похороні короля Гаральда та зустрічі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Згодом Стере повідомив, що під час вильоту Зеленського з Молдови поблизу маршруту літака перебував російський безпілотник.
Через загрозу з боку дрона Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір, через що затримали кілька рейсів, зокрема літак із Зеленським. За даними Міноборони Молдови, безпілотник типу "Шахед" також заходив у повітряний простір Румунії. Водночас в Офісі президента заявили, що літак Зеленського та російський дрон не перебували одночасно в повітрі.