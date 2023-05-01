В Украине готовят для войны наземные "дроны-камикадзе": чем они особенные и как работают
Источник:Ukraine Weapons Warfare
Для борьбы с российским агрессором в Украине готовят ударные наземные дроны. Испытания прошли успешно.
Об этом сообщают аналитики из Ukraine Weapons Warfare. Отмечают, что вероятное название дрона RATEL.
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Что известно о новом ударном украинском дроне
Сообщается, что испытания украинского ударного наземного дрона RATEL уже прошли успешно.
Главная идея заключается в том, что данный RATEL используется как мобильная боеголовка, несущая две противотанковые мины ТМ-62 и цель которой – активация под автомобилем или танком,
– отмечают аналитики.
"Милитарный" пишет, что внутри коробки мины ТМ-62 содержится заряд взрывчатки. Сверху устанавливался взрывник. Масса взрывчатого вещества составляет 7,5 – 8 килограмм. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины. Однако, по всей видимости, специалисты переоборудовали мину для дистанционного подрыва.
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В Украине начали тестировать новый наземный беспилотник: смотрите видеоОбратите внимание! Это уже не первый дрон, разработанный в Украине. К примеру, ранее создали беспилотники, противодействующие российской ПВО. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что украинский беспилотник более технологический, чем иранский Shahed и может эффективно ухудшать работу российских средств ПВО среднего и малого эшелона.