Беларусь могла наладить собственное производство "Шахедов", – СМИ

Белорусская армия 3 июля на военном параде представила новые дроны-камикадзе. Это беспилотники очень напоминают печально известные иранские "Шахеды", которые также производит и Россия.

Журналисты издания Army Recognition предположили, что Минск также мог наладить производство дронов типа "Шахед". Правда, в каком количестве это происходит пока точно неизвестно.

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В Беларуси на параде увидели "Шахеды"

В издании отметили, что 3 июля 2024 года на Параде Независимости в Минске белорусская армия впервые показала из своего арсенала иранский беспилотник-камикадзе "Шахед-136". Эти беспилотники, которые в российской номенклатуре называются "Герань-2", были представлены в Беларуси как "новая отечественная разработка", теперь называющаяся "Кочевник".

Беларусь показала на параде беспилотник аналог "Шахеда" / Фото из белорусских СМИ

Как заметили журналисты, во время парада по меньшей мере четыре беспилотника перевозили на внедорожниках, что может свидетельствовать о способности Беларуси обеспечить мобильность и готовность к развертыванию "Кочевников" в боевую готовность.

Ранее Беларусь пыталась закупить у Ирана готовые беспилотники и приобрести технологию для отечественного производства БПЛА. Упоминание в белорусских СМИ этих беспилотников как "Герань-2" и "новой отечественной разработки" говорит о возможном локализованном производстве в сотрудничестве с иранскими или российскими специалистами,

– отметили в Army Recognition.

Пока также неизвестно, привезли ли эти новые беспилотники россияне, или Беларусь уже приняла их на вооружение.

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Стоит отметить, что в параде ко Дню Независимости в Минске приняли участие более 6 тысяч участников, в том числе военнослужащие России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятии было показано более 300 единиц военной техники, включая первое появление систем "Искандер-М" российского производства.