Уже давно не "Шахеды": как Россия модернизировала иранские дроны и при чем тут Китай

Россия тесно сотрудничала с Ираном для начала собственного производства "Шахедов". Впрочем, уже сейчас Кремль не нуждается ни в иранских технологиях, ни в помощи для того, чтобы производить смертоносные дроны-камикадзе.

Россияне не только переняли знания Ирана, но и существенно их улучшили в нескольких аспектах. Подробнее о модернизации "Шахедов" в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Иран больше не имеет отношения к "Шахедам" в России

Западные СМИ предупредили о новой угрозе от России. Уже вскоре Россия сможет выпускать по Украине по тысяче "Шахедов". Однако оккупанты не только нарастили темпы производства этих дронов, но и значительно их модернизировали.

Это не "Шахеды", это – "Герани". "Шахед" – это иранский БпЛА, о поставке которых Россия договорилась еще до 2022 года. Они получили около 2000 тысяч дронов, а после окончания контракта Иран помог россиянам запустить завод. Но в основном, что в "Шахеде", что в "Геране" – запчасти китайского производства,

– отметил Роман Свитан.

К слову, это недавно подтвердили и в Главном управлении разведки. По данным ГУР, "Шахед" на 65% состоит из китайской электроники. Интересно, что эти компоненты впервые вытеснили американские по количеству. Именно поэтому удары Израиля по иранским заводам по производству "Шахедов" никоим образом не принесли и не принесут Украине какого-то ощутимого облегчения.

Россия давно создала собственный аналог иранских дронов, а главным поставщиком для нее является Китай.

"Уже давно это "Герань-2" или "Герань-3". Идет определенный рост по мощности двигателя, теперь он реактивный. Можно утверждать, что это эволюция "Шахедов" в "Герань", а теперь и в "Подсолнух 200" – его китайскую версию. Долгий путь модернизации прошел удачно с точки зрения аэродинамики, устойчивости и управляемости", – отметил военный эксперт.

Дрон-камикадзе Sunflower 200

Еще в 2023 году появилась информация, что в Китае прошло испытание дрона-камикадзе. Sunflower 200 (или "Подсолнух 200"), является аналогом иранского Shahed-136, но с улучшенными характеристиками. Он был представлен на выставке "Армия-2023" в России. Его дальность полета достигает до 2000 километров, а боевая часть может иметь вес до 40 килограммов. Дрон предназначен для поражения стационарных целей на большом расстоянии и является относительно недорогим барражирующим боеприпасом.

Самое большое его отличие от "Шахеда" в том, что у "Подсолнуха-200" есть интеллектуальный блок наведения. Shahed-136 - это псевдоракета (при запуске дрона задают набор координат цели), а не настоящий боеприпас для барражирования, способный менять цель или искать объекты на земле. "Подсолнух-200" же оснащен камерами дневного и тепловизионного наблюдения, а также системой машинного обучения, которая позволяет ему находить конкретную цель.

Россия постоянно совершенствует "Герани", поэтому они становятся все опаснее, как и из-за точности, так и из-за увеличения боевой части. Необходимо искать новые пути противодействия российским дронам. Например, масштабировать производство дронов-перехватчиков, о чем уже заявил Владимир Зеленский. По словам президента, они уже доказали свою эффективность