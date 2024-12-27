Скоро на россиян полетят украинские "Щедрики": в Минобороны сделали заявление

Украина активно развивает производство собственного вооружения, в частности ударных и разведывательных дронов. Минобороны недавно допустило к поставке в подразделениях Сил обороны БПЛА "Щедрик".

Президент Зеленский заявил, что в бюджете Украины на 2025 год заложено 775 миллиардов гривен на производство дронов, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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БПЛА "Щедрик" допустили к эксплуатации в Силах обороны

Минобороны разрешило украинским военным использовать разведывательный беспилотник "Щедрик". Эти дроны оснащены бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.

Они способны выполнять задачи днем и ночью в условиях сильного ветра, в мороз и жару в течение длительного времени непрерывной работы.

"Щедрик" может работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника.

К слову, как пишет издание Bild, украинские инженеры превратили легкий самолет А-22 в ударный беспилотник с дальностью полета 1,2 тысячи километров, способный нести 200 килограммов взрывчатки.